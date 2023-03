Jetzt aber zackig! Die Krone

Sonntagsfeuilleton mit Monika Kursawe.

Eine Kopfbedeckung, nach oben hin offen, prunkvoll verziert. Die Krone verdient der, der ganz oben steht – entweder als Herrscher eines Volkes oder als Sieger eines Wettkampfs. Sie ist ein Zeichen der Macht, der Überlegenheit und wird meist in einer Krönungszeremonie überreicht. Doch manch einer setzt sich gar selbst die Krone auf - wie Napoleon beispielsweise oder auch Freddie Mercury, der legendäre Sänger der Band "Queen". Ob das gutgehen kann?



Die SWR2 Matinee ist heute mit Diamanten und Edelsteinen besetzt, wir streben ganz nach oben, wo die Krone nun mal zu finden ist.



Nur zwei Tage nach seinem Staatsbesuch in Deutschland fiebern wir der Krönung von Charles III. entgegen. Wir bewundern die Krone des Großherzogtums Baden, die im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe zu sehen ist. Wir fragen nach, was eigentlich aus der Dornenkrone wurde, die aus der brennenden Kirche Notre-Dame de Paris gerettet wurde. Und wir nehmen so scheinbar profane Kronen unter die Lupe wie die Kronenzeitung und die Schaumkrone auf dem Bier.



Gesprächspartner der Sendung sind: Michael Göbl, Verfasser des Buchs "Der Kronen-Atlas", Gabi Biesinger, Korrespondentin der ARD in London, sowie der Philosoph und Biologe Georg Töpfer.



Redaktion: Nicole Dantrimont

Musik: Almut Ochsmann