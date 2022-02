Jeff Bezos geht: Wie der Amazon-Chef unser Leben verändert hat

„Day of Rage“ (Tag des Wütens) heißt der Dokumentarfilm der New York Times, der den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar zusammenfasst. Ein investigatives Team der New York Times hat Tausende von Handy-Filmen, die auf Facebook und anderen Kanälen verschickt wurden und zum Teil wieder gelöscht sind, gesichtet, ausgewertet und daraus ein vierzigminütiges Lehrstück geschnitten. Ein Horror-Stück, das die Nachrichtenbilder vom Januar noch weit überbietet, wie die Süddeutsche Zeitung schreibt. Einen Blick in die Vergangenheit wagt auch die taz: Der Filmemacher Pepe Danquart reist in seinem Italienfilm „Vor mir der Süden“ auf den Spuren Pasolinis. Im Sommer 1959 fuhr Pasolini für eine Reportage über Italien als Land im Übergang den Stiefel ab, immer entlang der Küste. Pepe Danquart konfrontiert Pasolinis Beschreibungen nun mit der Gegenwart 60 Jahre später. mehr...