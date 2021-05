Von Gabriele Knetsch

Etwa fünf Prozent aller Menschen leiden an einer Lese-Rechtschreibstörung, sie ist genetisch bedingt. In vielen Bundesländern bekommen Legastheniker in der Schule einen Notenschutz oder Zeitzuschläge. Doch was passiert, wenn sie ins Arbeitsleben kommen? Gabriele Knetsch hat zwei Menschen, die sich mit dem Lesen und Schreiben schwertun, auf ihrem Weg begleitet. Wie finden sie in der Arbeitswelt ihren Platz? Wie kompensieren sie ihre Schwäche? Entwickeln sie sogar Stärken? Eine Befragung unter amerikanischen Firmengründern kommt zu dem Ergebnis: 35 Prozent von ihnen sind Legastheniker. Einer von ihnen ist Bill Gates. (SWR 2019)