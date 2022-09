Jan Hegenberg zu den Klimastreiks: Der Ton von ,,Fridays for Future“ wird dem Ernst der Lage gerecht

,,Ich finde, wenn man bei Fridays for Future zuhört, klingt das dem Ernst der Lage angemessen" , sagt der Blogger Jan Hegenberg in SWR2. ,,Aber das, was medial transportiert wird, das klingt immer düsterer, als das, was man live bei den Demos hört", ordnet Hegenberg, der einigen besser bekannt ist als ,,Der Graslutscher“, ein.

Die Krise ist zu meistern Oft klinge es in den Medien so, dass wir uns wegen der Energiewende einschränken müssten, dass ,Fridays for Future“ forderten, den Wohlstand abzuschaffen. Dabei seien die Forderungen der Klimabewegung durchweg sehr vernünftig und würden den Wohlstand deutlich weniger einschränken als das der Fall wäre, wenn wir nichts täten. Auch in seinem Buch ,,Weltuntergang fällt aus“ vertritt Hegenberg die Position, dass die Klimakrise gemeinschaftlich zu meistern sei. Veränderung müsse jedoch in erster Linie im Großen bewirkt werden. So helfe es zum Beispiel nicht, auf zu langes Duschen zu verzichten, wenn sich nicht auch das System grundlegend ändere, sagt Hegenberg in SWR2. Die Klimabewegung ,,Fridays for Future“ hat für den 23. September zum globalen Klimastreik aufgerufen. Allein in Deutschland sind über 200 Kundgebungen und Veranstaltungen geplant. Pressestelle Komplett Media GmbH Weltuntergang fällt aus Warum die Wende der Klimakrise viel einfacher ist, als die meisten denken, und was jetzt zu tun ist Autor Jan Hegenberg Verlag: Komplett Media GmbH ISBN: 383120604X