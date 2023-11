It's Tea Time – Wie aus Kriegsfeinden Freunde fürs Leben wurden

Von Christina Pannhausen

Ihr Vater war vor langer Zeit in England in Kriegsgefangenschaft - das weiß die Autorin schon seit ihrer Kindheit. Auch dass immer wieder Betty und Tony aus England zu Besuch kamen, war für sie normal. Doch dass diese Freundschaft alles andere als gewöhnlich war, hat sie erst nach dem Tod ihres Vaters erfahren. Zusammen mit Angehörigen des englischen Paares hat Christina Pannhausen den Ort besucht, an dem Bruno von 1944 bis 1948, fünf Jahre lang, als Gefangener gelebt hat. Dort ist ihr klar geworden, was ihr Vater meinte, als er in einem Brief an seine Freunde von seinem "zweiten Leben" schrieb.