Istrische Wurzeln – Die Suche nach dem Vater (1/2)

Von Hans Rubinich

Autor Hans Rubinich geht auf die Suche nach seinem 1964 verstorbenen Vater. Er will mehr über ihn erfahren als die wenigen Szenen seiner frühen Kindheit ihm erinnerlich sind. Sein Vater wurde 1899 in Moschiena de Draga, im damaligen Italien geboren, das heute in Istrien liegt. Ein Fotoalbum eines italienischen Onkels und Cousine Antonietta helfen bei der Spurensuche. In seiner Familie erinnert wenig an Emilio Rubinich, der in New York und Buneos Aires gelebt hatte und in den 50er Jahren als einer der ersten Gastarbeiter nach Frankfurt kam. Dort lernte er die Mutter von Hans Rubinich kennen. Wer war sein Vater?

(Teil 2, Mittwoch, 28. Dezember 2022, 15.05 Uhr)