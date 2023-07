Dieses Wochenende, am Samstag tritt die Skandal-Band Rammstein in Berlin auf: Drei Konzerte mit jeweils mehr als 60.000 Tickets, im ausverkaufen Olympiastadion. Währenddessen ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen Frontsänger Till Lindemann. Ihm werfen mehrere Frauen sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch vor.

Es gab auch eine Petition, die die Konzerte in Berlin verhindern wollte. Die ist aber gescheitert: Der Berliner Kultursenator Joe Chialo hat Forderungen nach einem Verbot der Auftritte zurückgewiesen. Das sei emotional verständlich, rechtlich gäbe es keinen Hebel, so der CDU-Politiker. Was also tun, als Rammstein-Fan: Weiterhin die Konzerte besuchen oder boykottieren?

Im Tagesspiegel macht sich der Autor Bodo Morshäuser seine Gedanken, das ist eines unserer Themen in der Kulturmedienschau.