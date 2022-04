Ist die Russin Marina Owsjannikowa doch keine Heldin? | 14.4.2022

Mit ihrer Aktion wurde die russische Journalistin Marina Ovsyannikova über Nacht zur weltweiten Heldin für die Meinungs- und Pressefreiheit: „Stoppt den Krieg, alles Lüge“ stand sinngemäß auf dem Schild, das sie zur besten Sendezeit in den russischen Hauptnachrichten hoch hielt. Dafür wird sie in den sozialen Netzwerken gefeiert. Und es geht um den Pritzker-Preis: Der in Berlin lebende Architekt Francis Kéré erhält in diesem Jahr die höchste Auszeichnung für Architektur. mehr...