Die Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Parlamentariergruppe, Gabriela Heinrich (SPD), fordert, Israel gegenüber weiterhin kritische Themen anzusprechen. Heinrich sagte im SWR Tagesgespräch, man sei "sehr, sehr besorgt", etwa über die Wiedereinführung der Todesstrafe, die Legalisierung illegaler Siedlungen oder die umstrittene israelische Justizreform. Dazu Heinrich: "Gerade weil wir eine so intensive und freundschaftliche Beziehung zu Israel haben, müssen wir diese schwierigen Themen immer wieder ansprechen und auch deutlich machen, dass wir nicht verstehen, in welche Richtung diese Demokratie jetzt zielt."

Vor diesem Hintergrund sei es jetzt auch noch nicht an der Zeit, die gemeinsamen Regierungskonsultationen mit Israel wieder aufzunehmen: "Ich kann mir das im Moment sehr schlecht vorstellen", so Heinrich. "Wir haben genügend Gelegenheiten, mit den Israelis, den Regierungsvertretern, den Parlamentariern aber auch mit der Zivilgesellschaft diese Themen immer wieder anzusprechen. Ich würde jetzt keinen offiziellen Charakter nehmen, weil es doch sehr symbolhaft ist."