Die Themen: Aktuelle Lage in Israel und Gaza ++ Antisemitismus im UK ++ Wagenknecht und die Wirtschaft: Für jeden was dabei ++ Elektronische Arbeitszeiterfassung – wo bleibt das Gesetz? ++ Mondfinsternis: Streifschuss im All am Samstagabend ++ Was sagt die Schlafforschung zur Uhrumstellung? ++ Zwei Minuten: Das Ego und die Sache mit dem Erfolg