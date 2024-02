Völkermord verjährt nicht – Herero-Aktivist Israel Kaunatjike

Israel Kaunatjike ist der einzige Herero-Aktivist in Deutschland und ein heftiger Kritiker des sogenannten Versöhnungsabkommens, das Mitte Mai zwischen Deutschland und der namibischen Regierung vereinbart worden ist.

Früh politisiert kämpfte er in seiner Heimat Namibia schon als Teenager gegen das südafrikanische Apartheidregime. 1964 verließ er das Land. Da war er 17. Von den Verbrechen der deutschen Kolonialmacht in damals Deutsch-Südwestafrika erfuhr er erst in Berlin, das ihm in 50 Jahren zur zweiten Heimat geworden ist. Von hier aus kämpft der heute 74-Jährige um Aufarbeitung der Geschichte. Gerechtigkeit für Herero und Nama ist seine Mission.

