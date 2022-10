„Iran gehört den Menschen, nicht den Mullahs“ : Dokumentarfilmer Ali Samadi Ahadi schreibt offenen Brief an Annalena Baerbock

per Mail teilen

Die aktuellen Sanktionen gegen den Iran würden nur die Bevölkerung schwächen, sagt Dokumentarfilmer Ali Samadi Ahadi. Er fordert: „Dabei sollten nicht die Menschen im Iran bestraft werden, sondern direkt Politiker und Repräsentanten des Regimes“.

Zusammen mit dem Schriftsteller Rafik Schami hat Ali Samadi Ahadi eine Petition gestartet, in der sie unter anderem schärfere Sanktionen gegen das Regime, stärkere Unterstützung der Zivilgesellschaft und juristische Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen fordern.

Für die Menschen im Iran sei es sehr wichtig, dass ihre Stimme hier in Europa ankomme, so Ali Samadi Ahadi, allerdings bräuchten sie nicht nur unsere Solidarität, sondern vor allem Unterstützung der Politik. Deutschland täte gerade noch zu wenig. Die zahlreichen Menschen, die im Iran protestieren zeigten: „Sie sind die Eigentümer Irans, nicht die Mullhas, die mit aller Gewalt und Brutalität über Krieg und Frieden die Entscheidungen treffen“, so Ali Samadi Ahadi.