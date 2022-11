Für den Städtebau wird es eng: Immer weniger freie Flächen, insbesondere in Ballungszentren, stellen Architekten und Architektinnen vielerorts vor Herausforderungen. Hochhäuser können da eine sinnvolle und praktikable Lösung sein. In Frankfurt wurde nun ein vorbildlicher Wolkenkratzer mit dem Internationalen Hochhaus Preis ausgezeichnet: Der „Quay Quarter Tower“ in Sydney des dänischen Architekturbüros 3XN.

100 Meter oder höher: Nur echte Kolosse kommen in die Auswahl

Alle zwei Jahre blickt ein Teil der Architekturszene gespannt nach Frankfurt am Main. Denn dort wird seit 2004 der Internationale Hochhauspreis gemeinsam von Stadt, Deutschem Architekturmuseum (DAM) und der DekaBank verliehen.

Neue errichtete Gebäude ab einer Höhe von 100 Metern können ausgezeichnet werden. Die Jury legt dabei laut eigenem Bekunden nicht nur Wert auf die äußere und innere Gestaltung des Bauwerks, sondern ebenso auf Nachhaltigkeit, soziale und städtebauliche Aspekte, innovative Bautechnik und Wirtschaftlichkeit.

Der Sieger überzeugt mit einem nachhaltigen Konzept

Mit dem „Quay Quarter Tower“ in Sydney erhält den Internationalen Hochhauspreis 2022/23 nun ein Gebäude, das sich durch eine nachhaltige Bauweise auszeichnet, so die Jury in ihrer Begründung.

An dem Standort des Hochhauses, in dem zentralen Geschäftsviertel Circular Quay Area, befand sich bisher ein klassischer Büroturm, der nicht mehr den heutigen Ansprüchen genügte. Man entschied sich gegen einen Abriss und integrierte stattdessen große Teile der bestehenden Tragstruktur in ein neues Hochhaus. So habe man laut Jury zwei Drittel der Träger, Stützen und Geschossplatten sowie fast den kompletten Kern aus den 1970er-Jahren erhalten können. Verglichen mit einem vollständigen Abriss und herkömmlichen Neubau habe dieses Vorgehen zu einer Einsparung von fast 7.500 Tonnen Kohlenstoff geführt.

Fünf Gebäude auf der Short List

Die Jury wählte den Sieger aus fünf Finalisten aus, die im September benannt wurden. Neben dem „Quay Quarter Tower“ des Architekturbüros 3XN waren das „Vancouver House“ der BIG – Bjarke Ingels Group in Kanada, „The Bryant“ in New York von David Chipperfield Architects, die „State Courts“ in Singapur von Serie Architects und die „TrIIIple Towers“ in Wien von Henke Schreieck Architekten.

Diese vier Hochhäuser konkurrierten mit dem „Quay Quarter Tower“ zuletzt um den Sieg:

Henke Schreieck Architekten (Wien, Österreich): TrIIIple Towers (Wien, Österreich). Im 3. Wiener Gemeindebezirk, direkt am Donaukanal gelegen, befindet sich das Hochhaus-Ensemble aus drei im Dialog miteinander stehenden Wohntürmen. Christian Pichlkastner Bild in Detailansicht öffnen Henke Schreieck Architekten: TrIIIple Towers. Die Geschossflächen sind sowohl für diverse Büroorganisationssysteme als auch für verschiedene Wohnungskonzepte geeignet. Diese Option der flexiblen Umnutzung stellt laut Jury eine nachhaltige Antwort auf sich verändernde Bedingungen und Lebensentwürfe dar. Ana Barros Bild in Detailansicht öffnen Serie Architects (London, Großbritannien), Multiply Architects (Singapur) mit CPG Consultants (Singapur): Singapore State Courts (Singapur). Der neue Gerichtskomplex der Singapore State Courts ist dreimal so groß wie das ursprünglich bestehende Gebäude aus den 1970er-Jahren. Der Erhalt des oktogonalen Baus sowie die relativ kleine Grundstücksfläche erforderten eine Stapelung der insgesamt 53 Gerichtssäle und 54 Verhandlungskammern. Khoogj Bild in Detailansicht öffnen Serie Architects, Multiply Architects mit CPG Consultants: Singapore State Courts. Im Gegensatz zu konventionellen Gerichtsgebäuden, die meist horizontal angeordnet sind und optisch verschlossen wirken, sind die neuen State Courts vertikal angeordnet und machen durch das Weglassen einer äußeren Fassade einen für die Öffentlichkeit zugänglichen Eindruck. Khoogj Bild in Detailansicht öffnen David Chipperfield Architects (London, Großbritannien): The Bryant (New York, USA). Umgeben von historischen Nachbarn wie der New York Public Library steht das 33-stöckige Hotel- und Wohnhochhaus an der südwestlichen Ecke des Bryant Parks in Midtown Manhattan. Simon Menges Bild in Detailansicht öffnen David Chipperfield Architects: The Bryant. Die Fassade des Gebäudes folgt einem strikten Raster aus polierten Betonfertigteilplatten und -stützen. So unterscheidet sich das Hochhaus von den New Yorker Neubauten mit Glasfassade und verleiht dem Gebäude gleichzeitig ein klassisches Erscheinungsbild. Simon Menges Bild in Detailansicht öffnen BIG – Bjarke Ingels Group (Kopenhagen, Dänemark / New York, USA): Vancouver House (Vancouver, Kanada). Das Ensemble aus gemischt genutztem Sockel und schlankem Wohnturm befindet sich am wichtigsten Stadtzugang Vancouvers. Der Entwurf sah vor, an dieser Stelle bestehende Blickachsen durch die Stadt zu erhalten und gleichzeitig die bis dahin wenig attraktive Umgebung zu beleben. Laurian Ghinițoiu / Westbank Corp / BIG – Bjarke Ingels Group Bild in Detailansicht öffnen BIG – Bjarke Ingels Group: Vancouver House. Aufgrund der Einbettung in die bestehende Architektur war die zu nutzende Grundfläche für das Vancouver House auf ein verhältnismäßig kleines Dreieck beschränkt – und galt als fast nicht bebaubar. Diese Voraussetzung erklärt die ungewöhnliche Form des Wohnturms, der an seiner Basis dreieckig ist und nach oben hin zu einem Rechteck erweitert wird. Die verlorene Fläche wird auf diese Art zurückgewonnen. Laurian Ghinițoiu / Westbank Corp / BIG – Bjarke Ingels Group Bild in Detailansicht öffnen

Die meisten Wolkenkratzer werden nach wie vor in China gebaut

Nach wie vor werden nirgends so viele Hochhäuser wie in China gebaut: rund jeder dritte neue Wolkenkratzer mit einer Höhe von mehr als 100 Metern ist hier zu finden.

Doch auch in anderen Teilen der Welt etabliert sich das Hochhaus, denn in Zeiten zunehmenden Platzmangels und der Kritik an der Versiegelung von Flächen sind Hochhäuser vielerorts oftmals die einzige Möglichkeit, Städte weiter zu verdichten.

In diesem Jahr wurden 34 Projekte aus 13 Ländern für die Auszeichnung mit dem Preis nominiert. Darunter waren auch zwei Gebäude in Frankfurt am Main: das „One“ von Meurer Architekten im Europaviertel und das „Senckenberg Quartier“ von Cyrus Moser Architekten. Die ebenfalls nominierte Große Moschee von Algier wurde vom Frankfurter Architekturbüro KSP ENGEL umgesetzt.

Eine Auswahl nominierter Gebäude sehen Sie hier: