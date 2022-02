Intensiv-Mediziner Karagiannidis: "Gesundheit gehört in staatliche Hände"

Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis plädiert für eine umfassende Aufarbeitung der gesamten Corona-Politik. Im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Jan Frédéric Willems sagte er: "Was wir jetzt machen sollten, ist ein sehr gutes Debriefing dessen, was in den letzten zwei Jahren passiert ist - unaufgeregt und nicht anklagend". Einige Dinge seien gut gewesen, einige seien angestoßen worden, einige nicht gut. "Wir sollten jetzt Lehren daraus ziehen, weil wir im nächsten Winter vor nicht unerheblichen Herausforderungen stehen werden". Karagiannidis, der auch Mitglied im Corona-Expertenrat der Regierung ist, schlägt vor, ein Bundes-Institut zu gründen, das sich unabhängig um Verbesserungen im Gesundheitswesen bemüht. "Gesundheit gehört in staatliche Hände", sagte er. In den vergangenen 20 Jahren hätten viele Player mit unterschiedlichen Einzelinteressen das System quasi lahmgelegt. Wie Karagiannidis die aktuelle Corona-Lage einschätzt und warum er ein schönes Frühjahr und einen Super-Sommer in dieser Hinsicht erwartet, hören Sie im Interview.