Integrationsforscherin Serap Güler (CDU): Einschüchterung der Opposition vor Türkei-Wahlen leider normal

Am Gründonnerstag haben Unbekannte Schüsse auf die Zentrale der größten türkischen Oppositionspartei CHP abgefeuert. Eine weitere Oppositionspartei hat kürzlich ähnliches erlebt. Serap Güler, CDU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Zentrums für Türkeistudien und Integrationsforschung hält das so kurz vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei nicht für einen Zufall. "Es ist leider keine Seltenheit in der Türkei, dass vor Wahlen etwas passiert, was nicht nur die Opposition, sondern viele Menschen im Land einschüchtern soll", so Güler im SWR-Tagesgespräch. Sie und viele andere Experten seien sogar eher überrascht, dass es zuletzt nicht noch mehr ähnliche Terroranschläge gegeben habe. Eine richtige Aufbruchsstimmung für einen Wechsel an der Spitze des Landes sieht Güler nur bei bestimmten Altersgruppen. "Es gibt junge Menschen, die wirklich eine Veränderung wollen. Erdogan ist seit 2002, damals als Ministerpräsident, an der Macht, und viele junge Menschen kennen kein anderes Gesicht als Erdogan", sagt die CDU-Bundestagsabgeordnete. Andere Menschen im Land seien aber inzwischen auch einfach resigniert.