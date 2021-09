Integration im Internet: Wie Muslim*innen das Netz nutzen

Vor der Tagung der Deutschen Islam Konferenz fordert die CDU-Politikerin Serap Güler, man müsse bei der Imam-Ausbildung in Deutschland vorankommen. Die Integrationsstaatssekretärin in Nordrhein-Westfalen sagte im SWR Tagesgespräch, traurigerweise gebe es nur eine Gruppe im Islam, die nicht nur deutsch, sondern auch die Sprache der Jugend spreche, und das sei der radikale Salafismus. Es sei traurig, so Güler, dass die größeren islamischen Verbände Jugendliche teils nicht ansprechen könnten mit ihren Imamen, die weder in Deutschland sozialisiert seien, noch die deutsche Sprache beherrschten. mehr...