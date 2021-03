Von Claudia Heissenberg

Früher einmal war Maria Anna Leenen Gymnastiklehrerin. Sie verdiente ordentlich, ging viel auf Reisen, hatte eine Menge Freunde und den Traum, in Venezuela eine Büffelfarm aufzubauen. Aber das war ein anderes Leben. Heute ist Maria Anna Leenen eine von rund 90 kirchlich anerkannten Eremiten in Deutschland. Sie lebt zurückgezogen in einer kleinen Klause weit draußen auf dem platten Land. Dort hat sie zwar ein Handy und auch einen Internetanschluss mit E-Mail-Adresse, aber den Großteil des Tages verbringt sie in Stille mit Meditieren und Beten - auch für die, die nicht gläubig sind. (SWR 2019)