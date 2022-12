"In allen vier Ecken" – Eine Liebeserklärung ans Quadrat

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Es hat vier Ecken mit jeweils einem rechten Winkeln vier Seiten, die allesamt gleich lang sind, und es ist für manche Menschen zum Synonym für Schokolade geworden: Das Quadrat.



Doch nicht immer weckt das Quadrat solch positive Assoziationen. So manch einem Schüler vergällen Quadratzahlen und Wurzeln, Berechnungen von Quadratflächen oder Diagonalen den Tag. Der Quadratschädel gilt gemeinhin als halsstarriges Lebewesen, das durch nichts von seiner Meinung abzubringen ist. Und wenn das Quadrat gar in der Kunst auftaucht, wird es schon mal müde belächelt.



So oder so: Ein Leben ohne Quadrat ist in unseren Zeiten nur schwer vorstellbar. Nahezu überall begegnen einem QR-Codes - auf Plakaten wie auf Müslipackungen, auf Museumskatalogen wie auf Bahnfahrkarten. Diese Codes bestehen aus einer Ansammlung von Quadraten verschiedener Größen. Die Natur hat auf den ersten Blick nur wenige Quadrate zu bieten. Doch wenn man mikroskopisch hinter die Kulissen blickt, entdeckt man die ein oder andere quadratische Anordnung. Kunst im Quadrat sammelt Marli Hoppe Ritter im Museum Ritter in Waldenbuch. Die Grundschritte des Square Dance bewegen sich genauso im Quadrat wie die der Quadrille und verschiedener anderer historischer Tänze. Quadrate bilden mit ihrer Grundform die Basis vieler Gebäude. Auf die Spitze getrieben ist die "Quadratisierung" in Mannheim, das sich selbst zur Quadratestadt ernannt hat. 144 Quadrate bilden den Kern der Innenstadt.



Unsere Gesprächspartner:

Albrecht Beutelspacher, Professor für Mathematik an der Justus-Liebig-Universität Gießen sowie Gründer und Direktor des Mathematikums in Gießen. Prof. Dr. Klaus-Jan Philipp, Leiter des Instituts für Architekturgeschichte an der Universität Stuttgart und Jens Junge, Direktor und Gründer des Instituts für Ludologie an der design akademie berlin.



Redaktion: Nicole Dantrimont / Monika Kursawe

Musik: Bernd Künzig