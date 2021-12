„Abseits des Gedenkens an den Holocaust finden wir nicht statt“, klagen vor allem jüngere Juden und Jüdinnen. Seit Februar läuft das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Ist es damit gelungen, jüdische Kultur einem breiten Publikum verständlich zu machen? Oder ist ein Jubiläumsjahr einfach nicht das geeignete Mittel? Was braucht es sonst? Doris Maull diskutiert mit Richard C. Schneider - ehemaliger Leiter ARD-Studio Tel Aviv, Mirna Funk - Autorin, Sara Soussan - Kuratorin Jüdisches Museum Frankfurt mehr...