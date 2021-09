In ihrer aktuellen Regierungserklärung bestätigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer, dass in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten keine akute Gefährdung mehr bestehe. Es gehe jetzt darum, langfristige Strukturen zu schaffen, um die massiven Schäden zu beheben und den Wiederaufbau zu organisieren. Und ab Anfang Oktober sollten Geschädigte Anträge stellen können für Hilfsgelder für den Wiederbau.

Von einer Herkulesaufgabe habe Maul Dreyer gesprochen, sagt Matthias Zahn aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Mainz. Der Landtag hat die Einsetzung einer Enquete-Kommission bestätigt. Die soll zwei Jahre lang erforschen, wie es zu dieser Flutkatastrophe kommen konnte. „Man verspricht sich davon, aus der Katastrophe zu lernen. Dass man eben in die Zukunft schaut. Dass man schaut, was können wir für Konsequenzen ziehen für den Katastrophenschutz, wie kann man die Menschen künftig effektiv warnen. Dass die Menschen künftig besser geschützt sind, darum soll es gehen“, so Zahn. Diese Kommission soll immer öffentlich tagen und will auch Zwischenberichte vorlegen.

Die CDU will auch in drei Wochen einen Untersuchungsausschuss zur politischen Aufklärung beantragen. Auf insgesamt 18 Milliarden Euro schätzt Ministerpräsidentin Dreyer die Schäden im Land.

Heute Nachmittag gibt es am Nürburgring einen Staatsakt der rheinland-pfälzischen Regierung für die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz. mehr...