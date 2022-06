Immer luftig – Schaum

Sonntagsfeuilleton mit Georg Brandl.

Für viele gehört das Schaumbad zu den ersten Kindheitserinnerungen: dieser leichte, flüchtige, weiße Stoff, aus dem sich wunderbare Gebilde erschaffen lassen. Kurz zumindest, denn stabil ist Badeschaum nicht. Im Gegensatz zu manch anderem Schaum, von Bimsstein über Bauschaum bis hin zu Metallschäumen.



Schaum gibt es in vielen verschiedenen Versionen. Aber ob fest, flüssig, stabil oder fragil – gemeinsam haben sie alle, dass sie zum größten Teil aus Gasen bestehen. Aus Blasen, die von festen oder flüssigen Wänden eingeschlossen sind. Das macht sie für enorm viele Lebensbereich interessant: sie isolieren und absorbieren Schockereignisse hervorragend, sind dabei aber immer leicht. In der Industrie können durch bestimmte Verfahren mit Schäumen wertvolle von wertlosen Materialien getrennt werden, und dass er Feuchtigkeit aufnimmt, macht Meerschaum für Pfeifenraucher so interessant.



Auch in der Kultur haben Schäume Spuren hinterlassen: die Schaumgeborene Aphrodite steht für Schönheit und Anmut und wird in der Kunstgeschichte immer wieder rezipiert. Mit Polyurethan-Schaum können nicht nur Löcher am Bau gestopft, sondern auch Kunstwerke erschaffen werden und der Philosoph Peter Sloterdijk schafft mit seiner Schaum-Metapher eine sehr treffende Beschreibung unserer Lebenswelt.



Und nicht zuletzt in der Küche sind Schäume äußerst beliebt: wer stößt auf besondere Ereignisse nicht gerne mal mit einem Schaumwein an? Wer kulinarisch etwas auf sich hält kocht mit Schäumchen statt mit Soßen – und was wäre der Kaffee ohne Crema?



Die Matinee taucht ein, in die Welt der Schäume.



Gesprächspartner der Sendung sind der Physiker und Strömungsmechaniker Dr. Sascha Heitkam, der Philosoph Dr. Sven Rücker und der Physiker und Koch Dr. Thomas Vilgis.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Bernd Künzig