Immer luftig – Der Atem

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Rund 20.000 Atemzüge nimmt ein erwachsener Mensch pro Tag und setzt damit ca. 10.000 Liter Luft um. Doch unsere Atmung ist viel mehr als bloße Grundversorgung mit Sauerstoff. In vielen Kulturen gilt der Atem als Träger der Seele. Die Art, wie wir atmen, wirkt sich auf die Psyche aus - und umgekehrt. Wir kommunizieren mit unserem Atem. Und: Über die Atemwege gelangen auch Viren, Bakterien und andere Schwebstoffe in unseren Körper ...



Die SWR2 Matinee atmet tief durch und nimmt das Atmen in den Blick: Von einem Pneumologen erfahren wir, wie unsere Atmung funktioniert und wie sich unsere Atemorgane vor ungebetenen Eindringlingen schützen. Wir sind dabei, wenn Bläser üben und an ihrer Atemtechnik feilen. Von einer Apnoetaucherin erfahren wir, wie sie es schafft, den Atemreflex zu überlisten. Wir lernen Yoga-Atmung und erzählen die Geschichte von Mundwasser und der Sehnsucht nach gutem Atem. Wir erfahren, was es heißt, einen langen Atem zu haben und wir lauschen dem Atem als Signatur des Menschlichen im Radiofeature.



Gesprächspartner*innen der Sendung sind Prof. Torsten Bauer, Pneumologe am Emil-von-Behring-Klinikum Berlin und Präsident der deutschen Pneumologischen Gesellschaft; Anne von Bötticher, Deutschlands bekannteste und erfolgreichste Apnoe-Taucherin, auch bekannt als "Waterwoman" sowie Luisa Hommerich, Investigativ-Journalistin bei der Wochenzeitung DIE ZEIT, die 2022 mit dem DJV-Journalistenpreis "Der lange Atem" ausgezeichnet wurde.



Redaktion: Georg Brandl

Musik: Moritz Chelius