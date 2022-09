Immer flüssig: die Tinte

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler

Sie ist schwarz, rot oder grün und in der Schule meistens blau: die Tinte. Seit tausenden von Jahren nutzen die Menschen Tinte, um ihre Gedanken in Worte zu fassen und auf Pergament oder Papier zu verewigen. In der Schule lernen Kinder mit dem Füllfederhalter, "schön" zu schreiben.



Jüdische Thoraschreiber übertragen die Heilige Schrift Wort für Wort mit Tinte und Schwanenfeder auf papierdünne Lederseiten. Spione verwenden "Geheimtinten", um scheinbar unsichtbare Schriften über die Grenze zu schmuggeln. Und selbst der Tintenklecks, eigentlich ein Zeichen fehlerhaften Schreibens, er findet sich wieder in einem psychologischen Testverfahren, dem "Rorschachtest".



Aber was ist Tinte eigentlich? Woraus ist sie gemacht? Was kennzeichnet eine dauerhafte Tinte, die so wichtig ist für amtliche Schriftstücke und Archive? Und was hat es auf sich mit der Tinte, die sich im Beutel des Tintenfischs versteckt? Das alles versucht die SWR2 Matinee zu klären. Und sie widmet sich am Ende der Sendung dem gemeinen Tintenkiller.



Gesprächspartner der Sendung sind ein Tintenexperte, ein Biologe, und eine der bedeutendsten Kinderbuchautorinnen Deutschlands: Cornelia Funke, Mutter der Tintenwelt-Trilogie.



Redaktion: Astrid Tauch

Musik: Almut Ochsmann