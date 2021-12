Es gebe eine tiefe Solidarität vieler Linker in Deutschland mit dem palästinensischen Volk — deshalb wundere es sie nicht, dass es insbesondere von linksintellektueller Seite ein großes Schweigen zu den antisemitischen Vorfällen in Deutschland gibt, sagt die Schriftstellerin und Journalistin Mirna Funk in SWR2. Außerdem fänden die Angriffe auf Synagogen statt, nicht auf Moscheen.

„Und es gibt da eben schon gravierende Unterschiede, was Juden und Jüdinnen im Moment weltweit erleben, und was die andere Seite erlebt an Backlash, der aus diesen Social-Media-Empörungsstürmen wächst. Und das ist eben total gefährlich,“ so Funk. mehr...