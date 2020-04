Egoismus ist in Zeiten der Coronakrise eine schlechte Idee. „Der Versuch, die aktuellen Probleme Europas in der Corona-Krise nur aus der Perspektive eines Landes zu betrachten, erzeugt keine nachhaltigen Lösungen“, betonte der Trierer Historiker Prof. Christian Jansen in SWR2 am Morgen. Weil mehrere europäische Historiker*innen einen demokratischen Notstand befürchten, haben sie sich mit einem offenen Brief an die Regierungen der EU-Mitglieder gewandt. mehr...