IG-Metall BW-Chef Roman Zitzelsberger: Daimler Truck kann ein großer Erfolg werden

Der Daimler-Konzern spaltet sich auf in eine PKW- und eine LKW-Sparte. "Daimler Truck" soll morgen an die Börse gehen. Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG-Metall Baden-Württemberg, zeigte sich im SWR2 Tagesgespräch optimistisch, dass "die Grundidee des eigenständigen Unternehmens, das sich viel stärker auf seinen Markt und seine Kunden konzentrieren kann, tatsächlich für alle Beschäftigen und alle Beteiligten zur Erfolgsstory wird."

Die Mobilitätswirtschaft sei insgesamt gerade in einem Transformationsprozess und die Herausforderungen im Güterbereich seien andere als im PKW-Bereich. Da die LKW-Sparte von Daimler bereits in Zukunftstechnologien wie automatisiertes Fahren oder Elektrifizierung investiert habe, sei auch das neue Unternehmen auf dem richtigen Weg. "Das ist ein holpriger, schwieriger Weg. Aber nach allem, was ich einschätzen kann, geht das in die richtige Richtung und hat die besten Voraussetzungen, dass es ein großer Erfolg wird", so Zitzelsberger.

Auch für die Mitarbeiter sieht er keine Nachteile durch die Aufspaltung. Die Vertreter der IG Metall hätten zusammen mit dem Betriebsrat sichergestellt, dass diese Vereinbarungen auch "in diesem neuen Konstrukt der Daimler Truck AG tragen. Soweit ich das einschätzen kann, wird das auch funktionieren", so Zitzelsberger. Im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Ralf Hecht erklärt der Bezirkschef der IG Metall Baden-Württemberg außerdem, wie er die neue Bundesregierung einschätzt.