Vielleicht hätte Ludwig van Beethoven auch zu den „Tobsüchtigen gehört, die jetzt auf den Straßen marschieren und nach Freiheit rufen“, so der Autor Karl-Heinz Ott ironisch über die berüchtigte Wildheit des Komponisten, dessen 250. Geburtstag am 16. Dezember gefeiert wird. Ott hat mit „Rausch und Stille“ ein Buch über die Sinfonien des Komponisten geschrieben und ist seit seiner Jugend ein leidenschaftlicher Beethoven-Hörer. Ganz neu habe Beethoven in der Geschichte dagestanden als Komponist, der sich nicht mehr in der dienenden Funktion des Hofkomponisten gesehen habe, sondern als selbständiger Künstler. Zugleich habe sich Beethoven als Streiter für die universellen Werte der Aufklärung gesehen, als Anhänger der französischen Revolution und Verfechter bürgerlicher Rechte. Bis heute fessle Beethovens Musik durch ihre große Emotionalität. „Das ist das, was uns bis heute an Beethoven packt: Wir sind emotional sofort aufgewühlt.“ mehr...