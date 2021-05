Was wäre, wenn die junge Aktivistin Sophie Scholl (1921-1943) Instagram gehabt hätte? Diese Frage stellt der SWR und produziert gemeinsam mit dem BR erstmals ein Projekt, das ausschließlich auf Instagram gepostet wird. Anlass ist der 100. Geburtstag von Sophie Scholl (1921-1943), die als Mitglied der „Weißen Rose“ zur Ikone des Widerstands gegen die Nazi-Diktatur wurde.

Geboren in Forchtenberg, aufgewachsen in Ulm, zum Tode verurteilt in München nach ihrer Festnahme beim Verteilen ihrer Flugblätter in der Aula der Münchner Universität. Hingerichtet nur wenige Tage nach der Festnahme am 22.2.1943.

Sophie Scholl (Luna Wedler) macht ein Selbstporträt im Zug. Pressestelle © SWR/Rebecca Rütten/Sommerhaus Film

Historisch so authentisch wie möglich und plattformgetreu mit verschiedenen Medien erzählt: @ichbinsophiescholl ist ein spannendes Experiment, das junge Menschen ab 18 Jahren erreichen soll. Sophie Scholl, gespielt von Luna Wedler, ist jedoch keine Influencerin, keine Selbstdarstellerin, sondern eine junge Frau, die zweifelt und sich Fragen stellt, die auch 2021 aktuell sind: Was bedeuten für mich Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus?

Sophie Scholl (Luna Wedler) zusammen mit ihrem Bruder Hans (Max Hubacher). Pressestelle © SWR/Rebecca Rütten/Sommerhaus Film

Kunscht! war bei den Dreharbeiten und hat junge Menschen gefragt, was Sophie Scholl für sie bedeutet und was sie von diesem Experiment halten.