IBA plant das Patrick-Henry-Village als 16. Stadtteil von Heidelberg

Unsere Art zu wirtschaften, die zum großen Teilen immer noch auf fossilen Energien beruht, muss in den inzwischen nur noch 24 Jahren ersetzt werden durch eine Art von wirtschaften, in der keine Treibhausgase mehr entstehen“ sagt Bernhard Pötter in SWR2.

Der TAZ-Journalist hat das gerade erschienene Buches „Die grüne Null“ geschrieben. Da müssten die Investition von rund 70 Milliarden der Wirtschaft zukünftig hingehen, um 2035 das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Und zwar ganz konkret unter anderem in den Aufbau eines anderen Stromsystems mit erneuerbaren Energien, in den Aufbau von Ladestruktur für Elektromobile und in den Umbau der Landwirtschaft. mehr...