Klima-Aktivistin Lea Bonasera: „Die Politik lässt uns weiter wissentlich in diese Klimakrise laufen“

„Die Politik lässt uns weiter wissentlich in diese Klimakrise laufen“

„Wir befinden uns mitten in einer tödlichen Klimakrise. Und wir haben eine Politik, die die Möglichkeit hätte, das Ruder herumzureißen, aber uns einfach weiter wissentlich in diese Klimakrise laufen lässt“, sagt die Aktivistin Lea Bonasera im Gespräch mit SWR2.

Zusammen mit anderen Aktivist*innen hatte sie vor der Bundestagswahl im September 28 Tage lang im Regierungsviertel in Berlin campiert und war in den Hungerstreik getreten, um ein öffentliches Gespräch mit den Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen über die Folgen des Klimawandels erzwingen. Am 12. November findet jetzt ein Treffen mit Olaf Scholz statt.

Notwendigkeit, die Politik beim Thema Klimawandel unter Druck zu setzen

„Ziviler Ungehorsam in der Demokratie“ sei das Thema ihrer Doktorarbeit, erklärt Lea Bonasera. Viele wichtige Veränderungen seien in der Geschichte nur durch mehr Bürgerbeteiligung erreicht worden. Gerade beim Thema Klimawandel, wo jetzt schnelle und mutige Lösungen nötig seien, liege es an den Bürgerinnen und Bürger, die Politik unter Druck zu setzen. Deren Ignoranz müsse „aufgebrochen werden“, so Lea Bonasera.