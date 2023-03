Die Mutter aller Nachrichtenmagazine: Vor hundert Jahren erschien zum ersten Mal die „Time“

Wer auf dem Titel der „Time“ erscheint, hat es geschafft. Vor hundert Jahren, am 3. März 1923, erschien das amerikanische Nachrichtenmagazin erstmals – und ist bis heute eine einflussreiche Institution.

Das Markenzeichen des Time-Magazins: Die Titelseiten mit rotem Rahmen. IMAGO IMAGO / Dean Pictures

Nach wie vor ahmen Medien weltweit das Time-Magazin nach

Als am 3. März 1923 ein neues Nachrichtenmagazin an den amerikanischen Verkaufsständen auslag, konnten die ersten Leserinnen und Leser nicht wissen, dass „Time“ zu einer Institution werden sollte. Doch schon damals hatte das Magazin alles, was es noch hundert Jahre später ausmacht: den komprimierten Blick auf die wichtigsten Themen aus Politik und Gesellschaft, die nüchterne Art und den Anspruch, besser zu sein.

„Time“ ist gewissermaßen die Mutter aller Nachrichtenmagazine: Medien auf der ganzen Welt ahmten dieses Format nach, den Artikelstil bis hin zu den Titelseiten mit rotem Rahmen. Letztere sind das Markenzeichen des Blattes. Das Magazin entwickelte einen unverwechselbaren Stil, der den öffentlichen Diskurs der aufstrebenden Supermacht USA bei den größten Fragen mitbestimmte.

Nach vier Jahren auf dem Markt verkaufte „Time“ mehr als 175.000 Exemplare pro Woche. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Magazin für die USA zu einer der wichtigsten Quellen der Meinungsbildung. Besondere Wirkungsmacht entfaltete die „Time“-Berichterstattung über die amerikanische Bürgerrechtsbewegung in den 1950er und 1960er Jahren.

„Person of the Year“: Das wohl meist beachtete Cover des Jahres

In den ersten Jahrzehnten zierten fast ausschließlich Porträts von Männern die Cover. Einige Titel wurden ikonisch, etwa der mit US-Präsident Ronald Reagan oder jener mit Wladimir Putin im Jahr 2007. Abgelichtet vom Fotografen Platon, wurde dieses Foto zu einem der berühmtesten Porträts des russischen Präsidenten.

Jedes Jahr wählt das Magazin eine „Person of the Year“, die einflussreichste Person des Jahres – ob im guten oder im schlechten Sinn. Diese Wahl besitzt nach wie vor internationale Strahlkraft, vermutlich handelt sich dabei um das meist beachtete Cover des Jahres. 1938 wurde Adolf Hitler mit dem Titel ausgezeichnet, die bisher letzte Deutsche war Angela Merkel 2015. 2022 fiel die Entscheidung auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wegen des Widerstandes gegen den russischen Einmarsch in sein Land.

„Time“: Eine Marke für sich

In den vergangenen Jahrzehnten traf die weltweite Medienkrise auch das Nachrichtenmagazin: Um die Jahrtausendwende wurde Time Umstrukturierungen und Sparmaßnahmen unterzogen, weil Auflage und Werbeeinnahmen zurückgingen. Mittlerweile erscheint es statt wöchentlich nur noch zwei Mal im Monat. Trotzdem aber hat „Time“ eigenen Angaben zufolge heute noch immer eine Million digitale und analoge Abonnenten. Eine Ausgabe des Magazins erreicht demnach bis zu 100 Millionen Menschen weltweit.

Welche Relevanz das Magazin weiterhin hat, zeigt sich etwa darin, dass US-Präsident Joe Biden dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj die frohe Kunde seiner Wahl als „Person of the Year" bei seinem Besuch im Weißen Haus persönlich überbrachte: „Wir haben eine berühmte Sache, die einmal im Jahr stattfindet: Wir wählen den „Mann des Jahres“ im Time-Magazin. Sie waren der „Mann des Jahres“ in den Vereinigten Staaten von Amerika. Also willkommen, wir haben viel zu besprechen“, grüßte Biden seinen Gast. (dpa)