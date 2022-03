Die berühmteste Sklavenbefreierin in den Vereinigten Staaten war die 1822 geborene schwarze Freiheitskämpferin Harriet Tubman. Sie flüchtete als junge Frau aus der Gefangenschaft und kehrte mehrmals in die Gebiete zurück, in denen Sklaverei herrschte, um Freunde und Familie zu befreien. Die furchtlose, tiefgläubige Tubman war die wohl bedeutendste Aktivistin der Underground Railroad, einem informellen Schleusernetzwerk. Harriet Tubman verhalf vielen Schwarzen zu einem Leben in Freiheit und veränderte damit ein ganzes Land. mehr...