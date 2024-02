Horizonterweiterung - Der Lehrer Jan Kammann reiste in die Herkunftsländer seiner Schüler

Jan Kammann unterrichtet Englisch und Erdkunde in Hamburger Vorbereitungsklassen.

Seine Schülerinnen und Schüler kommen aus der ganzen Welt. Unterschiedliche Kulturen und Lebensumstände treffen in seinen Klassen aufeinander. Der Lehrer möchte seine Schüler besser verstehen und durch sie ein bisschen mehr von der Welt. Er nimmt ein Sabbatjahr und reist in ihre Heimatländer. Offen und neugierig erlebt er den Alltag in vielen Ländern und wird dabei selbst zum Schüler. Über seine Erlebnisse und Erfahrungen hat Jan Kammann ein Buch geschrieben: "Ein deutsches Klassenzimmer. 30 Schüler, 22 Nationen, 14 Länder und ein Lehrer auf Weltreise".

(Wiederholung vom 09.01.2019)

Ein deutsches Klassenzimmer 30 Schüler, 22 Nationen, 14 Länder und ein Lehrer auf Weltreise Autor: Jan Kammann Genre: Gesellschaft Verlag: Malik ISBN: EAN 978-3-89029-500-8

Musiktitel

Trés mininu

Mayra Andrade

CD: Lovely difficult

The escapist

The Streets

CD: Everything is borrowed

Redemption song

Bob Marley

CD: Bob Marley

The bare necessities

Melody Gardot & Raphael Gualazzi

CD: Jazz loves Disney

Get ur freak on

Havana Maestros feat. Missy Elliott

CD: Made in Cuba