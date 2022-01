Wenn es draußen kalt und nass ist, dann bekommt ein eher unscheinbarer Einrichtungsgegenstand eine ganz neue Bedeutung: die Heizung. Einmal am Rädchen drehen, schon wird es gemütlich warm in der guten Stube. Was für uns heute selbstverständlich ist, war für unsere Urgroßeltern noch der pure Luxus. Denn die praktische Zentralheizung ist erst seit rund 70 Jahren weit verbreitet. mehr...