Der Ukraine-Krieg macht auch den Tafeln in Deutschland zu schaffen: Sie bekommen weniger Lebensmittel zur Verfügung gestellt, weil davon zum Teil weniger in Deutschland ankommt. Andere Lebensmittel werden direkt als Spende in die Ukraine umgeleitet. Außerdem erhöht die Inflation den finanziellen Druck auf die Kundschaft der Tafeln. Jochen Brühl, der Vorsitzende der Tafel Deutschland, kritisiert in diesem Zusammenhang die Behörden: "Wir haben den Eindruck, dass die, die am Rand stehen, oft aus dem Blick verloren sind. Dazu zählen Menschen, die schon länger zu den Tafeln kommen, aber auch Geflüchtete." Gerade in Zeiten einer hohen Inflation müsse der Staat Menschen, die zu wenig haben, eine bessere Unterstützung zukommen lassen, so Brühl im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Ralf Hecht. mehr...