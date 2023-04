Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, hat im SWR2 Tagesgespräch die Solidarität zwischen den demokratischen Staaten in Asien und in Europa betont. Das zeige das G7-Treffen in Japan: "Die Ukraine kann sich darauf verlassen, dass die G7-Staaten auch unter der Präsidentschaft Japans weiterhin Unterstützung leisten." Das gelte für das Sanktionsregime gegen Russland, für finanzielle sowie militärische Unterstützung durch Waffenlieferungen. Europa müsse aber auch Geschlossenheit demonstrieren, wenn es um das Schicksal Taiwans gehe: "Alle Länder stehen zusammen und gerade unsere ostasiatischen Partner können sich darauf verlassen, dass wir genauso an der Seite Japans und der Demokratien in Asien stehen, wie Japan und andere Demokratien Asiens an unserer Seite stehen bei der Unterstützung der Ukraine." Eindrücke, dass Europa sich von China hier spalten lasse, wie sie nach dem Peking-Besuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron entstanden seien, habe Paris glücklicherweise inzwischen korrigiert, so Schmid.

Der G7 gehören neben Deutschland und Japan auch Frankreich, Italien, Kanada, die USA und Großbritannien an. Japan hat aktuell die Präsidentschaft inne. Die aktuellen G7-Beratungen finden in dem beliebten zentraljapanischen Urlaubsort Karuizawa statt.