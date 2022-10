Hoch die Tannen! Der Schwarzwald

Sonntagsfeuilleton mit Monika Kursawe.

Er ist einer DER Sehnsuchtsorte der Deutschen: der Schwarzwald. Seit rund 200 Jahren verbinden wir mit ihm die Vorstellung von einer heilen Welt, von grünen Wiesen, dunklen Wäldern und pittoresken Dörfern, in denen bollenhuttragende Maidlis Schwarzwälder Kirschtorte kredenzen. Und in denen im Winter Skitouristen jauchzend die schneebedeckten Berghügel runtersausen.



Die SWR2 Matinee sucht die Wahrheit hinter den Klischees: sie fährt die Schwarzwaldhochstraße rauf und beleuchtet die Tourismusgeschichte der Region. Sie besucht KünstlerInnen, die alte Tradition und neuen Heimatbegriff miteinander verbinden. Sie stellt den Hype um "Black forest Gin" vor und sie fährt am Ende über das Höllental den Schwarzwald wieder runter. Was vor gut 250 Jahren die Habsburger Prinzessin Marie Antoinette bei ihrer spektakulären Brautfahrt auch schon getan hat.



Gesprächspartner der Sendung sind der Autor Jens Schäfer, der eine "Gebrauchsanweisung für den Schwarzwald" geschrieben hat, und die Skilegende Georg Thoma, der 1960 Olympiasieger wurde und schon sein ganzes Leben dem Skisport im Schwarzwald widmet.



Redaktion: Astrid Tauch

Musik: Almut Ochsmann