Hinter der Wohnungstür – Männer, die als Kind Gewalt erfahren haben

Von Andreas Boueke

Gewalt gegen Kinder findet meist hinter verschlossenen Türen statt. Immer noch werden Kinder in Deutschland von ihren Eltern verprügelt. Vor allem Jungs. Was macht das mit ihnen? Wo können Männer, die unter der Gewalt in ihrer Kindheit leiden, Hilfe bekommen? Zwei Betroffene erzählen ihre Geschichte und wie sie es geschafft haben, ihre Traumata zu überwinden. Sie erhielten Unterstützung: In Selbsthilfegruppen, durch die Männerberatung, vom Weißen Ring oder vom Opferdienst der Polizei.