In Indien werden seit längerem immer mehr Straßen, Plätze und sogar ganze Städte umbenannt: Bekanntestes Beispiel ist Mumbai, das bis 1996 unter dem aus der englischen Kolonialzeit stammenden Namen „Bombay“ bekannt war. Doch inzwischen geht es nicht nur um das koloniale Erbe, sondern die hindu-nationalistische Partei von Ministerpräsident Modi will mit den Umbenennungen auch gezielt die muslimische Geschichte des Landes unsichtbar machen.

Koloniale Spuren werden getilgt...

Was einst Connaught Place hieß — benannt nach dem Herzog von Connaught, dem dritten Sohn von Queen Victoria —, heißt seit 2013 Rajiv Chowk, wie der ehemalige Premierminister Indiens, Rajiv Gandhi. Dadurch versuchte das Land das britische kolonialistische Erbe abzuschütteln — auch wenn sich der neue Name im Alltagsgebrauch noch nicht überall durchgesetzt hat.

Doch Hilal Ahmed, Professor am Centre for the Study of Developing Societies, sieht die Umbenennungen in einem anderen Kontext: „Britisch ist nicht so problematisch wie die Mogule.“

Der ehemalige Connaught Place — kurz CP — mit seinem Park ist ein beliebter Treffpunkt für die Bevölkerung in Neu Delhi. Imago IMAGO / Hindustan Times

... aber auch die Zeit der Mogule im Mittelalter

Die Stadt Allahabad im Bundesstaat Uttar Pradesh etwa heißt seit 2018 Prayagraj. Die Hindu-Nationalisten um Modis Partei BJP versuchen damit muslimische Geschichte aus Ortsnamen zu tilgen. „Die Herrschaft der Muslime wird als Bruch in der Geschichte Indiens gesehen. Und wenn man diese Vergangenheit entfernt, dann wird alles bruchlos und glatt“, so Hilal Ahmed. Alles, was nicht national und hinduistisch genug ist, wird umbenannt.

Selbst eine der prominentesten indischen Sehenswürdigkeiten ist ein Dorn im Auge der Hindu-Nationalisten: Ein BJP-Abgeordneter hat bereits vorgeschlagen, das Taj Mahal, das aus der Zeit der muslimischen Mogule stammt, nach einer Hindu-Gottheit zu benennen. Imago IMAGO / agefotostock

Die Partei BJP hat noch weitere Städte auf ihrer Wunschliste — darunter Agra, wo das Taj Mahal steht, und Hyderabad. Der BJP wird eine Politik vorgeworfen, die religiöse Minderheiten ausgrenzt – allen voran die Muslime Indiens, 170 Millionen Menschen. Und diese Ausgrenzung geschehe eben auch durch die Umbenennungen, sagt Ahmed. Doch diese Politik fruchte nicht, wie sie es eigentlich sollte, meint der Soziologe – und die oft heftigen öffentlichen Diskussionen über Namensänderungen geben ihm recht.