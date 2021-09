Dass es nach der Shoa — dem nationalsozialistische Massenmord an den Juden und Jüdinnen Europas — wieder jüdisches Leben in Deutschland gibt, ist ein großes Wunder. Die Erinnerung daran und die Geschichte diese jüdischen Gemeinden bewahrt das Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland in Heidelberg auf. Seit 1987 besteht das vom Zentralrat der Juden in Deutschland getragene Archiv. Nun unterstützt das Bundesinnenministerium die Aufgaben des Zentralarchivs und hebt es damit auf den Rang von Bundes- und Landesarchiven mehr...