Hilfe in der Krise – Jimmy Westerheim und seine Online-Bibliothek für Lebenserfahrungen

Von Ariane Huml

Jimmy Westerheim war Rettungstaucher in der norwegischen Marine, Einsatzleiter bei "Ärzte ohne Grenzen" in Afghanistan und Agent einer norwegischen Reederei in Singapur. Er hat viel mitgemacht im Leben, wollte sich zweimal das Leben nehmen, einmal mit 13 und einmal in seinen 30ern nach einem schweren Sportunfall, der ihn zunächst in den Rollstuhl zwang. 2016 gründete der charismatische Norweger deshalb die Hilfsorganisation "The Human Aspect", die erste weltweite Online-Bibliothek für Lebenserfahrungen, um weltweit anderen Menschen in ähnlich schwierigen Lebenssituationen zu helfen.