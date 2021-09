Hilfe für Russland und Belarus: Exil-Uni für die Post-Putin-Elite

Teilhabe gelinge nur, wenn das „wir“ der Einwanderungsgesellschaft alle einschließe. Das sagt Anna Koktsidou, Beauftragte für Vielfalt und Integration des SWR. Was dafür nötig ist, diskutiert das SWR Medienforum Migration am 15. und 16. Juni. Eine wichtige Rolle spielten dabei die Medien. Sie könnten Orientierung in der neuen Heimat schaffen, müssten aber gleichzeitig auch auf die Bedürfnisse von Menschen mit Einwanderungsgeschichte eingehen. Und dazu, so Koktsidou weiter, gehörten eben auch Informationen über das Herkunftsland und Angebote in der Muttersprache. Die Pluralität der Gesellschaft, in der etwa 26 Prozent einen sogenannten Migrationshintergrund haben, müsse sich nicht zuletzt in den Sendern selbst wiederfinden - auch in Führungspositionen. mehr...