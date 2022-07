Hildegard Bentele (EVP) zum Gasnotfallplan der EU: „Ein typischer EU-Kompromiss“

Der energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Andreas Jung, fordert eine bessere und vor allem schnellere Vorbereitung auf einen möglichen Gasnotstand. Die Bundesregierung müsse jetzt handeln. Denn wenn das Gas im Herbst tatsächlich ausbleibe,"geht es ans Eingemachte", sagte Jung im SWR2 Tagesgespräch. "Dann wird es eine weitere Preisexplosion geben. Das würde unsere Gesellschaft insgesamt auf eine harte Probe stellen", so Jung.

Die bisher von der Bundesregierung eingeleiteten Maßnahmen seien zwar gut und deshalb auch von den Unionsparteien mitgetragen worden, dennoch sei einiges liegen geblieben, was dringend erledigt werden müsse. "Wir brauchen jetzt Gutscheine für Privathaushalte, um massenhafte Heizungsoptimierung anzuregen, die Regierung hat vor Wochen angekündigt eine Auktion für freiwillige Einsparungen in der Industrie, die soll irgendwann im Herbst kommen, dann könnte es zu spät sein.“.

Zudem forderte Jung eine bessere Koordinierung der Maßnahmen sowohl bundes- als auch europaweit. Als gutes Beispiel nannte Jung in diesem Zusammenhang den von Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) Ende Juli geplanten Energiegipfel für Kommunen und Unternehmen im Südwesten. "Ich finde es richtig, dass Kretschmann so etwas macht, und es wäre noch besser, Habeck und Scholz würden es auch tun", so Jung. mehr...