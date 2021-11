Highlight oder Flop? Neuauflage von „TV total“ | 12.11.2021

„Das Prinzip Hoffnung“ heißt das Hauptwerk des aus Ludwigshafen stammenden Philosophen Ernst Bloch. Darin setzt sich Bloch mit der so genannten konkreten Utopie auseinander. Das Ernst Bloch Zentrum in Ludwigshafen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Blochs Gedanken lebendig zu halten und sie Menschen zu vermitteln, die bisher wenig mit Philosophie in Kontakt gekommen sind. Kinder und Jugendliche beispielsweise. Bei einem Rap-Workshop haben Berufsschüler sich nun mit dem Begriff Hoffnung auseinandergesetzt und ihre ganz eigenen Gedanken dazu in Worte gefasst. mehr...