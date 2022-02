High End – Türme

Sonntagsfeuilleton mit Nicole Dantrimont.

Sie sind Blickfang und Machtdemonstration zugleich: Türme. Schon immer wollten und wollen die Menschen hoch hinaus. Sei es, weil man von Türmen aus einen hervorragenden Überblick über die Umgebung hat, weil sie in Form von Hochhäusern bei minimaler Bodenfläche maximalen Wohnraum in der Höhe bieten oder weil sie als Kirchtürme eine echte Verbindung zwischen Himmel und Erde sind. Und die Liebe zum Turm beginnt schon sehr früh: das erste, was Kinder bauen, sind Türme. Warum das so ist, das erfahren wir in dieser Matinee. Und auch, warum Hochhäuser die Architektur der Zukunft sind.



Wir besuchen den Aufzugtestturm in Rottweil und pflanzen Petersilie im Paternoster – im gläsernen Gewächshaus-Turm von Wien.

Mit unserer Zeitmaschine reisen wir zurück ins Jahr 1957, zur Grundsteinlegung des Stuttgarter Fernsehturms. Außerdem erfahren wir, was den Westturm des Freiburger Münsters zum angeblich schönsten Kirchturm der Welt macht.



Abgesehen natürlich, vom sinnbildlichen Elfenbeinturm. Aber der ist ja immer nur so schön wie die Gedanken, die in ihm gefasst werden.

Und zu guter Letzt treffen wir in dieser Sendung auch noch auf allerhand Turmbewohner: von Rapunzel, über Sauron bis zur Türmerin von Bad Wimpfen.



Gesprächspartnerinnen der Sendung sind die Freiburger Münsterbaumeisterin Anne-Christine Brehm, der Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt, Peter Cachola Schmal und der Schriftsteller und ehemaliger Direktor des PEN-Zentrums Deutschland, Josef Haslinger.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Almut Ochsmann