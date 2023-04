Hier liegen Sie richtig – das Nest

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

An Ostern hat es auch unter Menschen Hochkonjunktur - weil wir darin gerne Ostereier und Schokoladenhäschen verstecken: das Nest. Allerdings lohnt es sich auch das restliche Jahr über, sich diese kunstvollen Gebilde näher anzusehen, denn Nester sind weit mehr als kuschelige Gelege für den Tiernachwuchs.



Nester sind kleine Kunstwerke, mit denen Vögel ein enormes handwerkliches Können zur Schau zu stellen und oftmals ein probates Mittel, um damit das andere Geschlecht zu beeindrucken. Außerdem ist das Nest nicht nur in der Tierwelt ein Sinnbild für Wärme, Geborgenheit und ein heimeliges Zuhause. Auch wir Menschen richten uns gerne ein gemütliches Nest ein, gerne inzwischen auch digital aufgerüstet, als Smart-home. Und es ist wohl kein Zufall, dass der digitale Assistent von google, sich "google-nest" nennt.



Wir werfen in dieser SWR2 Matinee einen Blick in besonders kunstvolle, aufwändige oder große Nester, wie zum Beispiel "Horsts Horst" - ein Storchennest in Mannheim oder auf die blauen Prachtnester des Seidenlaubenvogels. Wir treffen aber auch auf ein antikes Mäusenest und beschäftigen uns mit modernem, menschlichen. Wir werfen einen Blick in ein echtes Provinznest und unterhalten uns mit Robert Menasse über die österreichische Tradition des Nestbeschmutzens.



Gesprächspartner der Sendung: der Biologe und Vogelkundler Michael Eick, der Journalist und Dozent für Designtheorie Oliver Herwig und der Schriftsteller und Essayist Robert Menasse.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Dorothee Riemer