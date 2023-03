Hieb- und sturzfest: der Falke

Sonntagsfeuilleton mit Monika Kursawe.

Er gilt als das schnellste Tier der Welt: der Wanderfalke. Seit einigen Monaten sorgt er in Baden-Baden für Gesprächsstoff. Denn am begehrten Klettergebiet des Battert ist nun eine Wand gesperrt, damit dort ein Wanderfalkenpärchen brüten kann. Und das, obwohl der Wanderfalke in Deutschland nicht mehr als gefährdet eingestuft wird.



Die SWR2 Matinee erkundet heute Lebensräume und Lebensbedingungen von Wanderfalke, Turmfalke & Co. Wir blicken auf Felsen, Kirchtürme und in die Wüste, denn der Falke ist ein echter Kosmopolit. Und auch historisch gesehen hat der Falke so einiges zu bieten: Seine Blütezeit hatte "der adlige Vogel" im Mittelalter – man denke nur an das berühmte Falkenlied des "von Kürenberg" und an die Jagd mit Falken.



Wir erkunden die Symbolik des Vogels und suchen nach Analogien in Politik, Mythologie und Literaturwissenschaft. Und ganz nebenbei besuchen wir auch noch ein Ferienlager der "Falken", der sozialistischen Jugendorganisation.



Gesprächspartner der Sendung sind Michael Menzel, ehemals Professor an der Humboldt-Universität Berlin, Cordula Kropik, Professorin für Germanistische Mediävistik an der Universität Bayreuth sowie die Sandra Jung, Falknerin auf Burg Greifenstein in Thüringen.



Redaktion: Nicole Dantrimont

Musik: Dorothee Riemer