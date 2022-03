Moderation: Frauke Oppenberg

Redaktion: Fabian Elsäßer

Gespräch und Musik

Homepage Kriminalmuseum

Musiktitel:

King of the dogs

Iggy Pop

CD: Preliminaires



À quoi bon

Camille Bertault

CD: Le tigre



I do (Zula's song)

Elvis Costello

CD: Hey clockface



She don't know

Melody Gardot

CD: Currency of man



Hallonsommar

Anna Luca

CD: Small friendly giant