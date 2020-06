„Es gibt eine Fülle von Gegenwartsliteratur, die uns trainieren kann, präzise die Realität wahrzunehmen, die eigenen Beobachtungen zuzulassen und zu reagieren“, so der so der Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer in SWR2 anlässlich der Online-Diskussion „How dare you“ am Tübinger Weltethos-Institut, die sich mit sinnvollen Formen gesellschaftlicher Prognostik beschäftigen soll. Insbesondere die Literatur könne dabei eine größere Rolle spielen, so Wertheimer über die Diskussion zum Zitat von Umweltaktivistin Greta Thunberg, an der auch Carla Reemtsma von der Bewegung „Fridays for Future“ und der Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker vom Club of Rome teilnehmen.

Literatur könne Gefahrenmomente des Zusammenlebens teilweise bereits Jahrzehnte zuvor erspüren und kenntlich machen, wie die großen dystopischen Romane von Orson Welles oder Aldous Huxley zeigten. Aber auch Gegenwartsromane wie „Herkunft“ von Sasa Stanisic, „Unterwerfung“ von Michel Houellebecq oder „2084“ von Bouelem Sansal seien geeignet, um Erinnerungstechniken, präzise Beobachtungen und Reaktion für die Bewältigung von Krisen zu trainieren. mehr...