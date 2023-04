In Zeiten von Douyin, der chinesischen Version von TikTok, und anderen Kurzvideo-Apps ist von Radio in China nicht mehr viel übrig. Viele junge Menschen hören es nicht mehr, manche kennen es nicht mehr. Allerdings überlebt die Radiokultur im Netz, denn Podcasts erfreuen sich großer Beliebtheit. Ein junger Podcaster in Shanghai hat vor fünf Jahren das Podcast-Start-up Just-Pod gegründet. Er liebt Radio und glaubt an die Zukunft von Audio in China.